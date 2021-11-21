2021鯤鯓王平安鹽祭21日舉行博杯領福袋活動，來自麻豆的王小弟弟開心把福袋袋回家。(劉秀芬攝)

2021鯤鯓王平安鹽祭「萬善爺囡仔公」坐跑車進場。(南鯤鯓代天府提供／劉秀芬台南傳真)

2021鯤鯓王平安鹽祭21日舉行博杯領福袋活動，排隊人數破紀錄。(劉秀芬攝)

2021鯤鯓王平安鹽祭21日舉行請鹽、祭鹽、謝鹽的科儀儀式，早上現場請來100輛重機車隊及藍寶堅尼跑車，請今年主角「萬善爺囡仔公」坐跑車進場，中午12點「跋桮」（博杯）比賽開始，上千名民眾早已等候多時，準備博杯領福袋拚8萬8888元現金，排隊人龍從廟前綿延至牌樓前，預估參與人數可破歷年紀錄。

南鯤鯓代天府表示，第18年舉辦的鯤鯓王平安鹽祭，首度以「萬善爺囡仔公」為主角設計平安鹽袋，今年準備了5萬份，只要參加21日中午12點到下午4點舉辦的博杯比賽，就送1個鹽袋。

去年的跋桮比賽頭獎10萬元由來自屏東的民眾以14杯獨得，今年比賽現金獎則分成頭獎8萬8888元，二獎1688元、三獎8888元，增加獲獎機會，加上博杯比賽縮短為1天，21日早上10點就已大排人龍。

搶頭香的鹽水陳先生表示，每年都來排隊領平安鹽袋、參加博杯比賽，今年雖然也是笑杯，但主要是來求保庇，排多久不重要，心意最重要。住麻豆的王小弟弟則與阿公一起來博杯，雖然只有4杯，但能領到平安鹽袋，非常開心。

廟方表示，今年參加博杯民眾太踴躍，出乎意料，原本5人同時博杯，也增加到8人，莊姓民眾表示，參加人數太多，他從中午12點排到3點才輪到，站到腳軟，廟方估計今年參與人數可能破歷年紀錄。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，配合平安鹽祭帶動地方觀光發展，管理處也製作1萬個萬善爺平安鹽袋，12月起將於轄區遊客中心以拍照打卡方式贈送遊客。