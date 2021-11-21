多數人到宜蘭遊玩，對宜蘭餅廣告看板中的美女不陌生。一名男網友表示，每次到宜蘭都會看到身穿傳統服飾的美女，手拿宜蘭餅的廣告，「對這美女印象深刻，請問本尊在哪？」一票網友齊讚「本人真的很正，是老闆的女兒」，引發網友熱烈回響，本人也親自回應。

原PO日前與於臉書社團《宜蘭知識+》指出，女兒國小二年級到宜蘭，就對宜蘭餅廣告中的美女印象深刻，直到現在已經大二了，宜蘭餅的形象廣告代言人仍然不變，使他好奇地問「請問本尊在哪？好想一睹丰采」。

圖文曝光後，上千網友紛紛留言回應，「老闆的女兒，之前是空姐，跟照片一樣漂亮，親切」、「她是宜蘭餅家的女兒」、「老闆的女兒，以前當空姐」、「是老闆的女兒啦」、「本人真的漂亮」、「本人超美的」、「本人非常漂亮，講話很有氣質」、「上次去的時候是看到本人站收銀機位置」；其中有人透露，要看本尊可至羅東純精路與民權路口本店。

據知情網友說，宜蘭餅女兒名為劉瓊鎂，由於該貼文引發網友討論，她本人也轉發該貼文到個人臉書，並寫下「手機一直跳出這個畫面給我看，看到網友的留言真的笑到快併軌，小鎂阿姨就在宜蘭餅發明館」，她也向網友喊話「來！來！來！請你吃阿華田宜蘭餅！」