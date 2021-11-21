中職「台灣大賽」將於27日開打，統一獅隊在21日公布相關售票資訊，將開放會員、聯名卡卡有在22、23日優先購票，24日全面開放所有球迷購票，球迷可持票券兌換限量「FLY HIGH應援商品組」，其中包括專屬Ｔ恤、旗幟、束口袋。

獅隊全年戰績排名第2，總冠軍系列戰第3、4、5場將為獅隊主場，其中第3戰安排在高雄澄清湖棒球場，而第4、5戰將回到台南主場進行賽事。

獅隊在下周一起開始開放球迷搶先購票，將分成三個階段購票，「會員優先購票」將在22日12點起至23日11點59分；「兆豐聯名卡優先購票」購票時間為23日12點起至24日11點59分；24日12點則全面開放球迷購票。

本次總冠軍系列戰，獅隊準備「FLY HIGH應援商品組」，其中包括專屬Ｔ恤、旗幟、束口袋，高雄澄清湖主場7000份，台南主場6000份，賽事當天15：30起持票券開始兌換，台南主場特殊席次保留兌換，並規劃專屬兌換處以利快速兌換。

本次總冠軍系列戰，統一獅主場賽事票價如下：

台南球場專屬特殊席

鑽石席：單一票價1800元/張

家庭席：單一票價8500元/5人

球探席：單一票價1600元/單人、單一票價3200元/雙人

咖啡席：單一票價1400元/單人

台南及高雄其他座位

「內野搖滾區」：單一票價1500元/張

「內野動感區」：單一票價1400元/張

「內野體驗區」：全票1300元/張，半票1200元/張

「外野活力區」：全票1000元/張，半票900元/張