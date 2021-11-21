南韓31歲女星徐睿知去年因演出《雖然是精神病但沒關係》而爆紅，但後來也爆出她與男星金正賢在談戀愛時，私下誇張又霸道的公主病行徑，加上超強的控制慾，與節目中豪放隨興的模樣相差甚遠，兩人的形象也因此跌入谷底。消失半年後，徐睿知近日被韓媒爆出偷偷復出拍戲，真實原因也曝光。

雖然徐睿知4月份因過去的誹聞及私下黑歷史被挖出而使她形象受損，但精湛又自然的演技仍受導演的青睞。根據韓國媒體《OSEN》的報導，tvN新劇《夏娃的醜聞》（이브의 스캔들），在9月份時就向徐睿知提出女主角的演出邀約，她在劇中飾演外貌出眾童年卻充滿不幸的女子，而她也因為小時候的際遇讓她性格變得扭曲又充滿魅力，甚至有著「危險之花」的封號，而這樣的角色與她本人極為相似，因此成為女主角「李拉艾」（暫譯，이라엘）的第一人選。

另外，在劇中飾演深愛李拉艾的人權律師徐恩平（暫譯，서은평），則由奶油小生李相燁來飾演；除此之外資深女星裕善，與「最佳綠葉」朴秉恩也受邀參與演出，令不少粉絲相當期待。

徐睿知擁有精緻的臉蛋與超小的巴掌臉，讓她一出道就受到注意，去年也憑著夯劇《精神病》與搭檔男星金秀賢再度攀向事業巔峰，沒想到事後卻爆出她不僅假造學歷、被指控校園霸凌、甚至辱罵工作人員，3年前與男星金正賢偷偷談戀愛時，還控制對方的行為，即使在拍片也不准他與其他女星有任何肢體接觸或是對話，讓當時與金正賢對戲的女演員徐玄受盡委屈，引發外界抨擊。

金正賢後來也立即跳出來道歉，並於9月份簽入新東家，成為金泰希、徐仁國等大咖明星的師弟，正式宣布復出，而徐睿知則是透過新作品《夏娃的醜聞》於明年復出。