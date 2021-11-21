星座專家唐綺陽在臉書粉專分享下周（11/22-11/28）星象，表示火星和天王星雖然已經脫離對分相，但它們各自運作時，仍會對部分人造成影響，唐綺陽便提醒有星在15-23度的人，下周容易生氣、沒耐性，甚至發生受傷見血的意外，另外有星在10-12度的人，則會受到天王星不尋常的能量影響。

唐綺陽指出，上周由於天王星和火星對分相，所以身邊的怪事特別多，其中高峰落在11月17日，如今這2顆星已出相位，12-14度有星的「事主」，也可以靜下心來思考，這個星象為自己帶來了那些事。

而下周火星將從15度走到20度，因此有星在15-23度的人，尤其是水象星座，會對火星的「熱、趕、忙、累」有感，所以在下周會較沒耐性、易生氣，且容易發生受傷見血、吵鬧攻擊等事件，或有事情必須趕工、加快速度、提高效率、短期完成等。唐綺陽透露自己的群星18度、太陽21度，也是屬於需要注意的這類人，目前她已經充分感受到「火星的進逼」，累到眼睛都快要張不開了。

至於天王星則會從12度5分逆行到11度49分，所以有星在10-12度的人，會被天王星「顛覆、翻轉、不尋常」的能量影響；不過下周天王星和火星不再是準度數相位，而是各自運作，因此帶給大家的影響當然就不再那麼驚奇誇張，大家可以好好感受一下。