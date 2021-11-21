南投縣議員陳宜君與台灣山林復育協會21日共同發起淨山行動，出動逾30名志工。（讀者提供／張妍溱南投傳真）

受新冠肺炎疫情影響，登山運動正夯，南投縣議員陳宜君與台灣山林復育協會21日共同發起淨山行動，出動逾30名志工撿拾仁愛鄉高峰山區域環境，花費半天時間，包括，菸蒂、鋁罐，粗估清出200公斤重的生活廢棄物，驚呼：「隨手丟棄的物品，有夠驚人！」。

南投縣議員陳宜君說，霧社高峰山景色秀麗，海拔約1500多公尺，屬郊山較少人注意，而遊客隨意丟棄的垃圾對在地環境造成沉重負擔，為清除山區垃圾，淨山行動都是來自各地的愛山人，就發現至少200公斤的垃圾，由環保局協助搬運。

南投縣環保局表示，南投山區腹地廣闊，志工們仍努力清出，潛藏山林環境中的垃圾，不斷挖出寶特瓶及塑膠袋，或撿拾卡在巨石間的菸蒂、鋁罐，淨山完成後，另有生態的解說導覽，除認識高峰山植群之餘，也宣導無痕山林的觀念。

環保局長李易書指出，仁愛鄉連續3年舉行淨山活動，宣導「垃圾帶下山」，呼籲原鄉山水好環境需要大家守護，讓山區保持原樣，降低對生態環境的衝擊，呼籲身體力行響應無痕山林，讓環境更美好。

仁愛鄉公所表示，愛護山林人人有責，呼籲民眾妥善收拾家中垃圾，如發現有隨意棄置的行徑，將依法開罰1200元到6000元，呼籲減少環境髒亂問題，維護環境，將加強對村民環境教育宣導，有垃圾就放置在指定地點，勿隨便丟棄於山林，造成環境髒亂。

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