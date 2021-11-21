由台東縣政府文化處主辦的「綻放在台灣東岸的鐵花2.0」金曲培訓班課程，20日舉行學員海選，學員們在有限時間內使出渾身解數展現各自音樂相關才能，選出的25位學員將參加包括創作、錄音、舞台展演等課程，最終並將完自創歌曲錄製，為日後製作合輯做最好準備。

海選評審由金曲歌手吳昊恩、鐵花村音樂總監鄭捷任、文化處代表等人擔任，參與學員以抽籤方式輪番上台演出，執行團隊將在統整評審的分數及意見後，選出25位學員，參加之後的創作、錄音、舞台展演等課程。

第1位學員以清唱方式演譯阿美族傳統歌謠，其後年僅13歲的小鼓手爵士鼓獨奏、就讀東女高三的高姓女學生吹奏薩克斯風、學舞10年的王姓學員帶動大家跳踢踏舞、黃姓學員演唱自創曲，以及幾位大膽以饒舌方式表達自我創作作品，表現都令人驚豔。

吳昊恩指出，今年學員在音樂技能上的多元性遠比過往兩屆更佳；鄭捷任亦表示，應該給更多鼓起勇氣上台的學員參與課程的機會，文化處則強調「只要是以自創曲方式演出者，都值得肯定」。

台東縣政府文化處表示，由台灣好基金會鐵花村承辦、已進入第3屆的音樂人才培訓課程，有38位喜愛音樂的朋友們報名，學員從國中一年級到年過半百者都有，特別是今年有近10位高中職以下的學生報名參加，為歷年之最。

金曲培訓班21日由曾榮獲金鐘獎殊榮的導演黃義傑，與學員們分享包括手機、相機、攝影機等操作技巧，下周並將邀請甫獲金音獎評審大獎的歌手巴奈．庫穗分享詞曲創作經驗。