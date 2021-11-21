鐵肺男團「動力火車」日前上TVBS《＃T-POP我們聽大的!!》，發行過9張專輯的他們，每首歌幾乎都琅琅上口，被問哪首歌最難唱卻很喜歡？成員顏志琳說是第4張專輯中的〈重傷的汗水〉，原因是「這首歌是我的solo歌曲，不需要尤秋興」，尤秋興聽了逗他：「所以這首歌沒紅啊！」兩人透露〈重傷的汗水〉雖不是主打歌，卻是天王周杰倫的創作，主持人黃子佼立刻表示回家要把專輯找出來，好好聆聽這首歌。

動力火車在節目中還演唱新歌《跳上車子離開傷心的台北》， 2人住在台北已經超過20年，黃子佼聊到對台北的有趣回憶，尤秋興回想剛到台北時常迷路，最愛的地點是西門町的天橋，耳機裡放羅大佑的〈台北不是我的家〉，走在天橋上耍憂鬱，還假裝有人在幫他拍照，尤秋興現在回想都覺得「好懷念」。

反之顏志琳想起首次在台北租房的經驗，當年要跟唱片公司簽約，準備搬到台北住，一個仲介推薦一間「傢具齊全」的房子，於是2人騎著機車去看房，一到現場果真「傢具齊全」，但都是破掉的，後來房子沒租成功，還先給仲介2千元，這數字對他們當時來說，可是好幾天的生活費，黃子佼也笑說：「怎麼都是慘痛的經驗。」《＃T-POP我們聽大的!!》每周日晚8點在TVBS歡樂台播出。