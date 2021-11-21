我國「駐立陶宛台灣代表處」18日正式掛牌，大陸外交部今（21）日宣布，將與立陶宛兩國的外交關係降為「代辦級」，對此立陶宛回應「遺憾」。
我國「駐立陶宛台灣代表處」18日掛牌營運，是我國在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處。
對此，大陸外交部今日宣布，將中國與立陶宛之間的外交關係降為「代辦級」。
大陸外交部聲明痛批立陶宛在國際上製造「一中一台」，背棄兩國外交公報中的政治承諾，「損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政」，「對此表示強烈不滿和嚴正抗議。」
聲明嚴正警告立陶宛必須承擔「一切後果」，敦促立陶宛「立即糾正錯誤」，「不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」
針對大陸外交部降級兩國關係，路透社報導，立陶宛外交部對此表示「遺憾」。
聲明指出，「接受台灣在立陶宛的代表機構是基於經濟利益」，「立陶宛重申嚴守一個中國政策，但同時也有權利擴大與台灣的合作，並且接受、建立非外交代表機構，以確保聯繫的實際發展，如同許多其他國家所做的。」
我國在立陶宛設立台灣辦事處引發北京強烈指責，中國大陸宣布召回駐立陶宛大使，同時也中止開往立陶宛的貨運列車、停發食品出口許可。
文章來源：大陸外交部聲明
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