好市多自製的貝果CP值高，一個平均只要10幾元，還有多種口味可以選擇，是不少人的必買美食，但買回家冷凍保鮮，要吃的時候應該如何料理？一名網友發文求解，表示自己無論用什麼方法處理貝果，口感都十分乾硬，他無奈問「拿去冷凍後就沒救了？」

原PO在PTT的Cookclub板上發文表示，家人去好市多買了原味和藍莓口味的貝果，睡醒後看到想要拿來吃，不料從冷凍庫拿出來後，無論用烤的、用蒸的甚至用煎的，貝果的口感吃起來都很乾硬，就算泡進牛奶一起搭配也不怎麼好吃，讓他相當無奈發文求解，「貝果好像沒想像中的好吃，還是說拿去冷凍後就沒救了?」

貼文曝光後不少老饕留言分享自己的處理方式，「冷凍之前要橫切，烤之前噴水，電鍋蒸也可以」、「噴濕拿去微波，不錯阿」、「蒸完再烤，很好吃啊」、「我是先微波一下解凍再用烤箱烤」。

除此之外也有內行人分享自己的獨門技法，用氣炸鍋處理，搭配不同的配料，意外蹦出不同的好滋味，「冷凍拿出來，整個拿去水龍頭淋水，丟氣炸鍋150度6分鐘」、「沾蛋液煎成貝果版法式吐司不錯」、「冷凍後先割開，拿去電鍋蒸，出來夾一片起士、生菜和煎蛋就搞定了」。