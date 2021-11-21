林逸欣今年的生日音樂會改以線上演出。（旋轉娛樂提供）

林逸欣今年的生日音樂會改以線上演出。（旋轉娛樂提供）

林逸欣20日舉辦第一場線上演唱會「我想你了」，每年11月生日這時候，林逸欣不是跟朋友過滿生日一個月，就是每年都不缺席的生日演唱會，今年因為疫情關係原本考慮放棄，但心裡總有一個聲音告訴自己要珍惜一年難得能跟粉絲用音樂見面的機會，幾經思考後決定舉辦第一次線上演唱會。

以往演唱會都是林逸欣自己親自籌備所有大小事，這次意外的是，沒想到線上演唱會要籌備的事情比想像中少，除了跟音樂製作人討論曲目，唯一特別的只有需要另外找轉播導演，提前確認畫面整體的風格，很像在拍MV的感覺。線上演唱會不比以往實體演唱會忙碌，林逸欣自己都覺得有種不真實的感覺，唱到了最後一首歌時都有種怎麼這麼快就唱完了的心情，現場聽不到大家的安可聲，索性自己喊起安可，隨性加唱幾首歌，根本放不開麥克風。

以往每年都會有驚喜嘉賓一起現身合唱，但今年籌備時絞盡腦汁都想不到人選，突然發現今年幾乎沒什麼機會跟人互動，沒有認識新的朋友，她心想「啊～算了吧！沒有朋友的一年就只好讓粉絲看著滿滿的自己就好了」，在演唱會前還在Instagram發了一張「今年疫情沒拍戲、沒發片、沒互動、沒朋友、沒嘉賓……（說著說著就哭了）』，配上橘貓小吉的背影，看起來落寞可憐的樣子。

直播中意外發現有國外粉絲聽演唱會，包括英國、加拿大、尼日等地的歌迷，還有人特別設定4點的鬧鈴起床準時觀看；演出最後大家開始點起歌，林逸欣也跟著粉絲隨性多加好幾首歌，粉絲們意外發現樂團中的吉他手長得根本就是台北信義區的李榮浩，他一唱完一小段，大家開始瘋狂刷屏，讓林逸欣自嘲：「一首歌就能獲得她粉絲喜愛的信義區李榮浩，表現得比我還好。」