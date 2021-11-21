花蓮縣內大型觀光慶典從上周開始，輪番上陣，吸引不少遊客走訪花蓮，本週熱鬧登場原住民族聯合豐年節，更在周末替東大門締造2萬人次的佳績，讓夜市攤商也笑得合不攏嘴。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情趨緩，花蓮縣內大型觀光慶典從上周開始，輪番上陣，吸引許多遊客造訪，帶動活動周邊的人潮，而遊客必到的東大門夜市，更因本週熱鬧登場原住民族聯合豐年節，人潮洶湧，縣府觀光處統計，這兩天湧入近2萬人次，讓夜市攤商也笑得合不攏嘴。

觀光處長張志翔表示，紅面鴨歡樂派對盒活動及原住民族聯合豐年節「一曲愛海洋」，吸引遊客陸續湧入花蓮，不僅吸引觀光人潮，也帶動東大門夜市消費人群，促進地方的經濟成長，

張志祥說，東大門夜市是縣內晚間最熱門的景點，所有遊客到花蓮都必定前往東大門逛街品嚐美食，縣府也以友善的核心價值，在夜市內提供相關設施給有需求的遊客使用，截至昨天晚間10時，東大門夜市周末觀光人數已突破2萬，人數湧入的情景，讓攤商一展笑顏。

東大門夜市原住民一條街主委陳福松表示，縣府周周辦理大型活動，確實帶動東大門夜市及商圈人潮，其中，原住民一條街上有許多在地原住民料理的攤位，更吸引不少饕客前來品嚐，每位攤商手越忙，心中越高興，感謝公部門的努力，且大家都努力配合防疫措施，盼這份榮景能長久維持下去，創造花蓮觀光奇蹟。

此外，花蓮縣政府先前也東大門夜市休息期間，替2座已斑駁的著名地標「百福門」重新上漆，外牆面以紅色打底，並添上100種新式福字，營造溫馨、喜氣氛圍歡迎遊客。

觀光處配合振興五倍券，即至12月31日舉辦「玩花蓮抽賓士、再抽百萬Q幣」活動，只要到花蓮住宿，參加活動或前往景點合照，就有機會將百萬賓士開回家，針對夜市和商圈部份，推行出「Fun心購月月抽iphone」活動，鼓勵民眾逛夜市，刺激當地消費。