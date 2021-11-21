SUZUKI VITARA以傲人的越野性能、獨樹一格的外型，以及持續進化的安全科技深受消費者喜愛。TAIWAN SUZUKI亦秉持「GO UNIQUE」品牌理念，「不被常理所限 每個人都能創造生活的獨一無二」的理念，再次展現於THE NEW VITARA HYBRID上，尤其搭載SUZUKI創新SHVS（Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI）智能混合動力系統，勢將襲捲台灣車壇，即日起展開預售。

HYBRID輕油電科技是透過48V ISG整合式啟動馬達發電機與鋰電池組的SHVS（Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI）智能混合動力系統，提供引擎優異的輔助動能，尤其在起步或瞬間加速時，絕佳的反應速度及順暢性令全球車評大為讚賞，搭配1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，更創造出色的高扭力，展現小排氣量大輸出，S車款更創造19.3km/L超低油耗的驚人實力。

SUZUKI獨步全球的ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統，帶領車主征服每一條道路，無論何種地形，隨心所欲切換場景，透過四種行駛模式，能根據不同路況及喜好來做選擇，享受暢快淋漓的駕馭樂趣。此外，憑藉優異車身結構及輕量化設計，盡享豪華舒適與經濟油耗。THE NEW VITARA HYBRID預售價，S車款93.8萬元，S ALLGRIP車款102.3萬元，2 TONE車色加價1萬元。

另外，SUZUKI旗下負責新北地區經銷服務之經銷商新北都鈴木汽車，在地深耕多年，服務據點涵蓋新莊、中和、土城、蘆洲及新店等五大區域，為要提供大新北地區廣大消費者更佳的購車體驗以及超越客戶期待的優質服務，新北都鈴木汽車旗下新莊據點於日前盛大開幕。嶄新的SUZUKI新莊據點位居新莊市區中心，緊鄰台1縱貫線、台64、台65等交通要衝，往來板橋、三重等鄰近都會極為便利，全新投入營運行列後將可望提供豐沛服務量能，為品牌銷售帶來嶄新氣息。