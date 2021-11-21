外交部18日宣布我國「駐立陶宛台灣代表處」正式成立並掛牌運作，是我在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，大陸外交部今天（21日）發聲明表示嚴正抗議，稱決定將中立兩國外交關係降為代辦級。陸委會回應，停止謬論與反制挑釁，務實理性處理其對外及兩岸關係。

大陸外交部聲明寫道，表示立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，此舉公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。

陸外交部說，中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

陸委會今日稍晚表示，台灣與立陶宛相互成立代表處、發展雙邊友好合作關係，這是國際社會成員交往的基本權利，並非中方所稱的內政事務，其無權置喙。

陸委會說，中共當局採取政軍與經濟制裁手段，干預介入其他國家的主權行為、在國際散布其錯誤「一中原則」的不實論述，更不斷阻撓打壓台灣與其他國家正常互動。我們認為，此種破壞國際關係原則與損害台灣人民國際生存空間的行徑蠻橫不堪。

陸委會指，我國駐立陶宛台灣代表處正式成立、意義重大，彰顯台立共享核心價值及人民深厚的友誼，這是主權國家應有作為和台灣人民的共同期待，國際社會均支持肯定。蔡總統提出的「四個堅持」是我們的共識與底線，民主國家絕不接受北京當局恫嚇施壓。