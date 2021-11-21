新北市新店區青潭河濱公園內有青潭溪流過，散步在公園步道宛如置身森林中。（新北市景觀處提供／葉書宏新北傳真）

走進新北市新店區的青潭河濱公園，公園內好大一片林木、蜿蜒的溪流、嗅一嗅土壤的芬芳，宛如沐浴在森林裡呢！假日想享受森林浴、吸收芬多精、逃離都市壓力及喧囂的市民朋友，不用舟車勞頓的跑到山區，青潭河濱公園是一個很棒的新選擇喔！

青潭河濱公園位於新烏路1段11巷旁，旁邊有青潭溪流過，在溪水的孕育下，喬木高聳入雲、草花五彩繽紛，花木扶疏，景緻優美。散步在公園裡的步道，一邊是林木，一邊是溪流，不時可聽到蟲鳴鳥叫、風吹動樹葉的沙沙聲和青潭溪的潺潺水聲，清靜幽靜的環境讓附近居民在繁忙的都市叢林中可以享受大自然，徜徉其中！

同樣位於新店區的安康森林公園，總面積超過3公頃！隱身在安坑人口稠密的市區大樓後方山坡，沿著山坡地形而建，透過低度開發，保留山坡的原始林相，是都會區裡，相當難得的一片自然森林。園區內有健康步道、林蔭步道、表演廣場、籃球場、水池、涼亭、兒童遊樂區等，來到此地，可輕鬆穿梭在山間小徑，享受在林蔭中散步的樂趣。另外還有天山公園及大豐公園，都是新店區隱藏在都市中充滿森林感的公園，十分適合全家大小同遊！

新北市政府綠美化環境景觀處致力於提供市民良好休憩空間，配合公園周邊的環境，打造成都市森林，讓市民在公園享受親子間的互動交流，同時也親近享受大自然，進而增加對居住環境和自然的認識及認同感，才能共創更舒適美好的生活空間。

景觀處表示，今疫情稍微趨緩，但仍請民眾於公園活動時，應持續保持社交距離、戴口罩、勤洗手的良好習慣，保護自己和家人的安全。未來新北市政府亦將持續提供市民更多美好的休憩空間，讓新北市更加樂活宜居。