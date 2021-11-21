曾詠熙推出數位單曲〈Nightingale〉。（Blue Moon Productions提供）

曾詠熙把疫情對世界乃至個人的影響，創作成數位單曲〈Nightingale〉（夜鶯），並潮流製作成NFT，將歌曲段落分別置入三段精心設計的電腦動畫中，上個月於NFT平台競標，一星期內全數結標，讓曾詠熙覺得好幸運！其實，與男友T-MA（馬敬恆）愛相隨的曾詠熙，這一年多也感嘆疫情的變化，去年她有10個月都待在香港，無法回新加坡探視家人。

曾詠熙和香港音樂人男友T-MA相戀四年半，去年11月小倆口唱作新歌〈Softly〉戀情浮上檯面，濃情蜜意在該曲音樂錄影帶中一覽無遺，音樂佳偶的結合，在樂壇傳為佳話！去年底她因弟弟結婚飛回新加坡幫忙，也想多陪陪母親，在新加坡住了10個月，因而與男友無法見面，當她回到香港，隔離14天出關看到T-Ma時，「居然有一種陌生又熟悉的奇特感受，足足過了1星期才消失！」

雖兩人緊緊相擁，卻有一種不真實、不敢相信的感受，回到家後廚藝不錯的T-MA做了一頓義大利餐，溫暖了曾詠熙的心，她也感謝男友常跑隔離酒店送物資，尤其是帶來家中的餐具刀叉和碟子，讓隔離中每餐都是便當的詠熙，可以不用免洗餐具吃飯，讓隔離中的她也能充滿「儀式感」的吃飯。

這次藉由新歌〈Nightingale〉，曾詠熙和T-MA製作了三段動態影片的NFT，分別是〈失重〉、〈整合〉和〈新生〉，每個動態影片全世界限量3幅，在平台上開放競標後全數結標，問及賣多少錢？曾詠熙表示每幅作品以0.1以太幣起標，「10月9日上線當時，0.1以太幣是300多美金，每天的價格都因為全球交易而改變，剛剛查了一下，今（21日）已漲到436元美金」，曾詠熙的作品每幅以0.2以太幣成交，相當於872美金（約2萬4000元台幣）。