竹田無人機飛行場明年將建置廁所及停車場位置得天獨厚，打造南區玩家新天堂。（林和生攝）

南台灣首座公有遙控無人機考場兼休閒飛行場，今年在屏東竹田鄉東港溪畔啟用後，已累積超過280人通過考照，屏東縣政府同步著手第2期工程，期待透過建置停車場、廁所等硬體設備，打造此處成為無人機玩家的休憩樂園。

屏東縣政府為讓民眾了解遙控無人機及相關管理規範，21日結合屏東縣無人機協會舉辦教育推廣活動，現場除邀請專業飛手進行噴射機表演炒熱氣氛外，更嘗試操作穿越機升空進行第一人稱飛行視角體驗，感受不一樣的視覺衝擊與飛行快感。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，無人機是未來工具趨勢，包括救災救難、農藥噴灑、環保監測及軍事國防等，運用層面廣，也累積不少玩家，今年南區共有280人在此區考取證照。

為回應廣大飛友們期盼，黃國維指出，縣府規畫於2022年進行飛行場改善工程，希透過建置辦公室、停車場、廁所等硬體設施改善，提供更完善服務品質，希望未來在飛行場使用上，能讓飛友們更舒適、吸引更多玩家前來使用。

除此之外，縣府在高樹鄉南華國小打造AI智慧農業學校，並向民航局爭取設立25公斤以上、150公斤以下的遙控無人機高級測驗場，致力打造「農業智慧科技」為主軸的創新創業基地及遙控無人機友善環境。

竹田遙控無人機飛行場面積1萬1960平方公尺，設置長200公尺、寬15公尺的定翼機跑 道，及長40公尺、寬30公尺的多旋翼機場地；飛友們皆稱讚，場地四周空曠無障礙物，很適合飛行，加上緊臨東港溪又能遠眺北大武山，且並鄰近台88線快速道路及台1線，交通非常便利，可說是全台最棒場地。