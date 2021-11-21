長青劇《戲說台灣》御用男主角張維錫日前為照顧家庭，暫停接戲改當保全，同為《戲說台灣》男演員簡家瑋，最近也轉職到桃園某知名飯店當保全，直言很適應規律的生活，不太眷戀過去拍戲的日子。

今年48歲的簡家瑋，2003年開始接拍《戲說台灣》和各式台語戲劇，已在螢光幕活躍18年，最近他悄悄轉換跑道，在臉書宣布改當飯店保全，透露未來生涯規畫「空閒時只會寫劇本不太會想去拍劇本了」。面對外界讚他能屈能伸，簡家瑋提出不同的見解：「我個人想法是演員不代表『伸』，保全也不代表『屈』。各行各業都一樣，做的好就是『伸』。」

他透露自己除了演員，還當過活動小丑、門市店員、便利商店、擺攤、餐廳服務生、雜誌社推銷員、銀行信用卡業務員以及八大行業，認為只要不偷不搶，都是好工作，「只是有一點，就是捨不得演藝圈的眾多好友們，怕不拍戲就看不到他們了，希望他們記得有空時，經常要多聯絡就好。」

結果轉正職沒幾天，簡家瑋又接到《戲說台灣》的通告，讓他有些不知所措，「非常感謝劇組發我通告，但是…」雖未公開表明將繼續拍戲還是當保全，但依據他近幾天的發文，可以知道簡家瑋目前不打算回幕前，他透露自己已適應保全生活，「像這樣朝7晚7，每天固定工作時間，每月休六天。不用開長途汽車，不用離鄉背景，不用殺青等於失業的日子。好像越來越習慣了。日子過得挺滋潤。」喊話各位朋友若經過他服務的飯店，歡迎跟他打招呼。