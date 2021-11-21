黑澀會美眉出身的女星Apple(黃暐婷)，外型甜美而性感，跟妹妹瑤瑤(黃喬歆)是圈內知名美人姊妹花，如今身為通告藝人的她，因為機敏活潑的風格，受到觀眾喜愛，除了演藝工作之外，Apple也跟一般民眾一樣，也很關注疫情的發展，隨著中央流行疫情指揮中心開放疫苗混打，符合資格的她立刻身體力行，第一劑注射AZ的她，昨天第二劑接種選擇施打莫德納疫苗，事隔1晚Apple分享狀況，表示身體三個部位出現相同的症狀，整個人「要廢掉了」。

台灣疫苗接種持續推展中，工作上得接觸非常多人的藝人們，也紛紛跟進施打，保護自身及工作人員健康，今年37歲的女星Apple，早在7月底就完成第一劑疫苗注射，當時她選擇打AZ，事後副作用相當嚴重，她坦言痛到像被卡車撞到一樣，躺了一整天，但也表示為了擁有完整的保護力，只要政府宣布輪到她符合資格施打第二劑，自己一定勇敢去接種。

Apple報告混打後的情況，坦言身上三部位同時酸痛，不禁哀嚎「要廢掉了」。(取材自appleweiting IG)

就在昨天，Apple透露自己已符合資格，因此前往花博公園接種第二劑疫苗，也因為疫情指揮中心宣布可混打，因此她選擇打莫德納，Apple表示有聽說AZ混打莫德納的副作用會比較大，「我整個人皮皮挫」，但衝著混打保護力比較強，她還是決定衝了，當天也打扮得美美的，甜笑拍下混打疫苗的認證照。

事隔1晚，Apple發布限時動態，先是問候了眾多一樣混打的「混友們」，晚上睡得還好嗎？接著報告自己的狀況，吐露不僅左手臂痠痛到沒辦法舉起，連尾椎都發酸，腳背勾起來也很酸，附上了一個哭笑不得的符號，而三個部位同時出現一樣的症狀，讓Apple整晚睡睡醒醒好折磨，不禁哀嚎眼見外頭天氣好好，「要廢掉了整天躺床上了嗎？」，情況相當慘烈。