37歲日本知名混血辣模藤井莉娜（Lena），擁有深邃的五官與甜美的臉蛋，加上招牌的「嘴邊雙痣」，讓她自少女雜誌女模身份出道後便受到讀者喜愛，身價也因此水漲船高。而去年高調宣布未婚生子的她，不久前又順利懷孕生下第二胎，但近日她所屬的事務所卻緊急發文表示「她生產時不斷出血」，嚇壞不少粉絲。

藤井莉娜2020年自爆未婚懷孕生子，孩子的爸還是已婚高中同學後，便引來大眾批評聲不斷，但她依然愛得高調，甚至發文表示不怕被貼上小三標籤，隨後藤井莉娜還大方宣布懷上二胎，讓外界相當傻眼。不過，經常透過社群平台分享生活的她，19日突然透過所屬事務所發文坦承，她在生下二寶時曾頻繁出血，一度還出現生命危險，緊急送往加護病房輸血搶救，加上她的精神狀態也不太穩定，讓情況十分不妙，所幸經過醫護人員的搶救後，她與寶寶都順利度過難關，目前已逐漸恢復穩定。

事實上，藤井莉娜在10月底產檢時就曾多次出現出血的徵狀，緊急送往醫院，她為了怕意外發生，便提前採了自己的血，以防大量出血時有血可以用，沒想到11月到醫院檢查時就被要求立刻住院待產，雖生產過程相當驚險，還是順利的保住孩子並低調生產，待身體逐漸好轉，出院後便會親自向大家報告。

鐵粉們看到後也紛紛留言「好險一切都順利」、「好好照顧身體」、「我的女神，辛苦了」、「沒事就好」再度引起熱烈討論。