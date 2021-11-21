泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽21日在北科附工登場，300多對選手同台尬舞。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽21日在北科附工登場，300多對選手同台尬舞。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽21日在北科附工登場，300多對選手同台尬舞。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽21日在北科附工登場，300多對選手同台尬舞。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽21日在北科附工登場，300多對選手同台尬舞，其中國標舞常勝軍林傳恩，笑言疫情期間練習不間斷，戴口罩和舞伴苦練，雖然吃足苦頭卻意外肺活量大增，有信心摘下年度總冠軍，拚3連霸，希望取得獎學金出國攻讀博士。

23歲的國際標準舞選手林傳恩出身國標舞世家，和大2歲的哥哥林立從小就擁有精湛舞技，是國家代表隊「兄弟檔」。林傳恩今年9月才遠赴歐洲捷克參加「世界摩登舞錦標賽」，在上百隊參賽隊伍中脫穎而出拿下第27名佳績，隔離結束後又馬不停蹄準備國內賽。

林傳恩的父親林錦昌說，三級警戒期間林傳恩也沒有休息，在台北念大學的舞伴過去每天搭火車返回桃園練習2小時，改成家長開車接送，2人也首度嘗試戴口罩跳國標，剛開始呼吸困難頻喊累，為了防疫也不敢摘下口罩，意外改變呼吸節奏，肺活量更甚以往。

堪稱「文」「舞」雙全的林傳恩目前是國體休閒產經管理所2年級生，計畫出國攻讀博士，一邊為比賽練習，一邊準備明年博士班資格考，對自己的積分賽表現滿意，有信心摘下全年度拉丁總冠軍，拚3連霸，希望取得獎學金資格。哥哥林立目前則在義大利訓練，下個月5日將帶新舞伴粉墨登場出征，爭奪國家代表隊資格。

桃園市舞蹈業職業工會籌備主任委員尤月華說，過去在8月登場的泛太平洋盃因疫情延到11月底，選手都很開心有舞台展現曼妙的舞姿，參賽者從小朋友到社會人士共300多對，戰況激烈，今年也特別提高比賽獎金，希望激勵更多舞林好手踴躍參加、同台尬舞，激盪出精彩的火花，共同倡導運動舞蹈成為全民運動。