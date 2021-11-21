明天(22日)是24節氣中的「小雪」，剛好遇上降溫變天，許多人都打算在這一天吃鍋好好進補，命理專家小孟老師建議，小雪這一天吃8種食物最好，不過有些食物吃過量恐引發中風危機，提醒有6大禁忌千萬別犯！

小孟老師在臉書解釋，以前在大黃河流域一代，這個時節部分山區已經開始逐步降雪，但降雪量不大，因此被稱為「小雪」。由於中央氣象局表示，明天將顯著降溫，若想進補養身，這一天到底吃什麼最好？小孟老師舉出下列8種食物，提供民眾參考。

1.香蕉：

有些人在冬天容易心情不好，或者情緒較差，建議多吃香焦能讓身心保持愉悅，還能抗寒，增加熱量。

2.黑芝麻或黑豆：

有些人容易在冬天掉髮，因此若能在小雪入冬時多吃黑芝麻、黑豆、黑米，可以幫助改善掉髮或脫髮，還可以助眠。

3.羊肉爐：

小雪天可以吃羊肉或羊肉爐，不僅補足氣血，還能溫補身體、增強體力。

4.蘿蔔：

小雪天吃蘿蔔能清熱，因為冬天動得少，運動不足體內容易積熱，導致內火旺盛，內火強腸胃容易不好，因此小雪天多吃蘿蔔能清內火。

5.紅棗：

小雪天吃紅棗能補中氣、滋養全身，由於能補氣血、抗氧化，因此很適合冬天吃。

6.栗子：

小雪天吃炒栗子能補腎，還能活血強筋，冬季喉嚨不好、容易咳嗽的人，吃栗子可以清痰補腎。

7.山藥：

冬天吃山藥能讓肌膚保持濕潤，同時山藥還能抗衰老、提升免疫力，在冬天吃還有抗寒的功效。

8.南瓜：

小雪多吃南瓜可補中氣，由於南瓜有果膠，可保護腸胃，還能達到排毒的攻效。

不過在進補的同時，要注意下列6大禁忌，以免弄巧成拙，得不償失。

1.肉食與燥熱食物不宜過量：

小雪不宜食用過量肉類，以免血酯過高，由於冷天容易引發中風危機，太過燥熱食物如辣椒、麻辣鍋都要適量，也不宜過辣，以免心血管收縮太快導致胸悶，內熱散不出引發體內上火，嚴重會有內痔與腸胃不順。

2.不宜飲酒過量：

過度飲酒容易導致腦部血液循環不佳，誘發呼吸中止或中風。

3.不要緊閉窗門：

冬天濕冷，緊閉門窗容易滋生細菌，加上若有使用瓦斯，緊閉門窗也可能產生瓦斯中毒。

4.暖氣不宜開太強：

小雪天氣溫容易忽高忽低，房間若暖氣開太強，造成室內溫度高、濕度過低，容易誘發疾病，若暖氣太強，外出天氣冷，溫差變化太劇烈也容易引發血管收縮方面的疾病。

5.等太陽升起再外出：

尤其老人家或者體弱多病的人，盡量不要在清晨外出，容易著涼受凍，倘若一定要外出，手腳及耳朵的防護一定要做好，最好等太陽出來、溫度上升後再外出，比較可以讓身體保暖，皮膚也較不容易不凍傷。

6.戶外運動不宜過晚：

小雪天晚上氣溫驟變，因此運動不宜過量，也不宜太晚運動，以免流汗又吹到寒氣，引起筋骨痠痛或感冒。