花蓮縣政府今辦理就業博覽會，縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁等人一早也前往觀先民眾求職的狀況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府今上午在花崗山中正體育館辦理就業博覽會，參與的企業與廠商，共開出600個以上職缺，吸引許多求職民眾到場，經縣府統計，本次有326人次遞送履歷表應徵，初步媒合161人次就業，求職媒合率達4成9。

花蓮縣政府在每年春秋2季均會辦理就業博覽會，疫情影響，僅辦理一場，為協助求職民眾媒合到合適工作，提供多種產業類別供求職者選擇，包含觀光旅宿業、銷售服務業、製造業、國防事業等多種職類。

縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、縣議員吳建志、吳東昇、台電東部發電廠副廠長陳坤逢、花蓮縣總工會理事長陳光火、花蓮縣職業總工會理事長徐建隆等人一早也到場關心民眾求職狀況。

徐榛蔚指出，產業變動快速，今年受疫情影響，無論中央如何紓困，地方產業仍辛苦地撐著，目前花蓮於傳統手工藝、餐飲服務、觀光旅遊、農業觀光體驗及長照都是非常缺工，希望可引薦更多廠商前往徵才，給年輕朋友新的方向。

她也鼓勵求職者需不斷努力學習及提升，了解未來產業經濟發展脈絡，才能跟得上社會變化及掌握經濟脈動。

本次就業博覽會活動以「薪之所向 勇往職前」為主題，現場除有「就業探索專區」、「就業前講座課程」、「青年就業諮詢區」、「職涯桌遊體驗區」等系列職涯專區，還特設置「代收履歷專區」，讓無法前來設攤的廠商也能藉由招攬到優秀人才。

社會處處長陳加富表示，希望透過辦理就業博覽會，大量徵才提升就業率，同時補足企業缺口，降低企業缺工情形。