4點20分左右行政院長蘇貞昌進場掀起最高潮，由於日前蘇貞昌高雄宣講遭反萊豬人士抗議，因此當天彰化警方也出動大批警力，維持現場秩序。(吳建輝攝)

21日下午社頭場在社頭芭樂市場廣場前展開，吸引超過千名鄉親到場聽講，活動由桃園市長鄭文燦打頭陣，痛批公投搗亂台灣，強調投不同意才是愛台灣。(吳建輝攝)

副總統賴清德上台大喊，四個不同意，台灣更有力。(吳建輝攝)

在地立委陳素月也呼籲，12月18日公投要四個不同意，台灣更有力。(吳建輝攝)

12月18日公投倒數，彰化民進黨籍立委總動員，21日展開馬拉松式宣講「四個不同意台灣更有力」國政說明會，民進黨大咖包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等齊聚彰化，三場都是宣揚不同意公投綁大選、不同意重啟核四、不同意禁止美豬進口、不同意三接遷離。

21日下午社頭場在社頭芭樂市場廣場前展開，吸引超過千名鄉親到場聽講，活動由桃園市長鄭文燦打頭陣，痛批公投搗亂台灣，強調投不同意才是愛台灣，接下來由副總統賴清德上陣，大喊四個不同意，台灣更有力。

鄭文燦說，公投應該是要凝聚意識，讓國家穩定下去阻止混亂的，但如今國民黨所提出的公投案來製造混亂，他呼籲所有鄉親，要用4個不同意來阻止台灣這場混亂，一起用4張不同意的選票，來守護台灣，也讓國民黨醒來，以後才知道如何當一個真正的反對黨。

賴清德表示，核四案推動至今已經超過20年，現在就像一部老爺車，重啟受害的絕對是台灣，核廢料也無處可去，環保團體也走上街頭，才會讓核四案開開停停，直到311大地震引發核災，才讓台灣的鄉親逐漸重視，讓台灣社會有了拒絕核四的共識。

賴清德說，珍愛藻礁公投名義上想保護藻礁，但事實上政府做的已經很多了，包括藻礁保護從國民黨規畫開發的面積232公頃，大幅縮減到僅剩23公頃，三接站碼頭也縮退了1200多公尺，這些都是國民黨沒有告訴大家的。

賴清德還說，政府用盡一切辦法提供藻礁保護的措施，但國民黨卻都不告訴人民，而目前電廠相關設備都完善，只要2023年接上天然氣發電，不但能足夠供應北部電力，還能讓台中火力發電廠降載，讓中部的空氣變得更好。

民進黨公投宣講彰化社頭場從下午2點半一路持續到5點，從桃園市長鄭文燦、副總統賴清德、在地立委陳素月輪番上陣，一直到4點20分左右行政院長蘇貞昌進場掀起最高潮，由於日前蘇貞昌高雄宣講遭反萊豬人士抗議，因此當天彰化警方也出動大批警力，維持現場秩序。