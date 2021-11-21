國民黨四大公投桃園宣講 朱立倫批民進黨混淆視聽。（呂筱蟬攝）

國民黨21日在桃園市中壢龍岡地區舉辦公投說明會，除了黨主席朱立倫外，集結黨籍立委等共同造勢，呼籲民眾四大公投投下同意票。針對僑委會邀請世界台商視訊，會後說世界台商憂心不准萊豬進口會阻礙台灣參與CPTPP，朱立倫對此痛批，民進黨集結府院黨力量混淆視聽，更是因此傷害台美關係。

朱立倫說，全體歐盟都反萊豬，世界160國也反對萊豬，這些國家並沒有因此不能做國際貿易，台灣沒有反對美豬，而是反對進口萊豬，民進黨說反萊豬就是反美就是反美豬，就是刻意混淆視聽，台灣進口美豬已16年，國民黨也從未反對美豬，是民進黨利用話術在欺騙台灣人民。

針對藻礁公投，他說，蔡英文在多年前曾立下藻礁永存的承諾，現在要破壞藻礁的也叫蔡英文，「希望找回以前的那個蔡英文」，呼籲民眾珍愛藻礁投下同意票。而公投綁大選朱立倫則認為，如果大選與公投分開，既浪費錢也耗費人力，要多花4、5億人民血汗錢，民眾投下同意票可以讓選舉都在同一天，省時又省力。

他更痛批，民進黨開了世界最大芭樂票叫做2025非核家園，就是3年2個月之後全台不能用核電，要關掉核一核二核三，核四也不能重啟，民進黨混了6年台灣風電、太陽能只有5％，2025年要到20％絕無可能，而且到2025年民進黨做太爛早就下台，到時候2025台灣沒有電，台灣的工廠不能運轉、科學園區不能營運，要台積電、新竹科學園區怎麼辦？這根本就是詛咒讓別人死，根本達不到。

他也說，民進黨批評朱立倫之前說非核家園，不只如此，國民黨也更要堅持核安，處理核廢料在國民黨重新執政後一定會好好處理，為了當負責任政黨，重啟核四讓台灣有充足電力可用，是愛經濟也愛台灣的表現。