李建誠高舉「No Toxic Pork」反毒豬毛巾。（袁庭堯攝）

蘇貞昌高雄宣講公投爆衝突！民團埋伏嗆聲要求辯論 遭警架出場壓制在地

民進黨公投說明會高雄場20日在鳳山登場，輪到行政院長蘇貞昌發言時，「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠突然起身大喊「台灣人不吃瘋豬肉！」，蘇揆回嗆「不要來亂別人的場子！」，而隨後李建誠也被警方和維安人員架離現場。畫面曝光後，前民進黨立委郭正亮直言，這是非常糟糕的示範。

蘇貞昌20日登台宣講公投議題時，坐在最前排的「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠突然起立站上椅子，抽出「No Toxic Pork」反毒豬毛巾，高舉大喊「台灣人不吃瘋豬肉」、「為什麼不敢跟民團辯論」，蘇貞昌看了瞬時傻眼，一旁侍衛及員警立刻蜂擁而上，把人架住拖出現場。而蘇貞昌不滿宣講被擾亂，直接用手上的撞球桿、指著正被警方包圍離的李建誠說「不要來亂別人的場子」、「大家鼓掌把他趕出去」引起全場一陣譁然。

對此，郭正亮今天(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，李建誠被架走是可以預期的，因為蘇貞昌是院長，但重點是蘇貞昌在現場講的話，說什麼「國民黨來鬧場的」之類的，差點沒講中共同路人，如果台上的人是賴清德或陳其邁，「我不認為他們會這樣吆喝」。

郭正亮指出，這樣的場面其實很容易處理，就說這是我們的說明會，等一下再回應就好，而這雖然是客套話，但不會加劇警方施力。但因為看到院長發飆，警察會很緊張，就更用力把他拉走，並留下那個畫面，這對蘇貞昌不是好事，因為大家就看到，「原來你就是這樣」，對照總統蔡英文所說的謙卑，就不一致了。

郭正亮認為，當下的衝突，是蘇貞昌說的話造成的。警察隔開可以理解，我們以前也常常去抗議，也會被隔開或架走，但都比較平和，「蘇貞昌這個就是很糟糕的示範」。