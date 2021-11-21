最後身影曝光！超商店員勸客戴口罩慘遭刺死 行凶紙雕家辯：全都忘了

桃園龜山一名蔡姓超商店員今（21）日因規勸蔣姓紙藝師戴口罩，引起蔣男不滿持刀狠刺三刀傷重不治，引起社會關注及恐慌，更有網友列出今年3起因店員規勸戴口罩遭攻擊事件，好奇位於第一線的店員們難保不會再被攻擊，「以後進超商是不是不用戴口罩了？」

原PO在PTT八卦板發文表示，列舉9月有屏東超商女店員被挖眼、10月底台中超商店員被打斷6根肋骨，今天桃園店員被直接拿刀刺死，導火線皆是超商店員依規定要求戴口罩，引發施暴者不滿，3起案例讓他印象深刻，原PO感嘆「應該沒有店員敢要客人戴口罩了吧，以後進超商是不是不用戴口罩了？」

不少網友有感而發，直言超商店員要先自保，「為了生命，不要勸」、「想怎樣就怎樣」、「店員真的別多事了，放爛吧」、「店員沒有公權力，不要管比較安全」。有人認為店員若不規勸也會有責任，「可憐的還是店員，不要求又要被高層開噴了」，還有人則建議超商必須力挺店員，「叫公司自己負責公告，客戶不戴口罩不服務」。

今年9月屏東高樹發生超商女店員造挖眼攻擊，震驚全台。(翻攝畫面)

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網友列舉3起案件，分別為今年9月屏東潘姓超商女店員遭患有精神病的楊姓男子挖眼攻擊，不只全台震驚，也引發PTT鄉民們一波捐款潮；10月台中陳姓超商店員勸導酒醉的周姓男子戴口罩，遭對方以玻璃瓶瘋狂毆打，導致頭部撕裂傷、6根肋骨骨折、且有血胸與腦震盪的現象。加上今天發生桃園龜山蔡姓超商店員被刺死，幾乎每個月就有一起嚴重攻擊事件。

超商店員因規勸戴口罩遭攻擊，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，很感謝超商店員協助勸導民眾戴口罩，但若遇到對方堅持不戴，逕予舉發即可，不需要正面衝突；但對於行使暴力者，將請檢警單位從嚴偵辦。

今年10月，台中超商店員勸導顧客戴口罩，遭打斷6根肋骨、頭部撕裂傷、腦震盪。（翻攝臉書）

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