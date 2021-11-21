嘉義市政府執行中央再造歷史現場計畫，將嘉義舊監獄宿舍群花了3年時間進行活化、整修，9月底3大工程陸續完工。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府與日台交流協會高雄事務所在啟用日合辦「木宿清寂」日式茶器具展，即日起到明年1月2日。（呂妍庭攝）

今特別安排嘉義城隍廟城隍爺以及山海鎮什家將淨場，並用日本鏡開儀式來表達最高歡喜與敬賀之意。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府執行中央再造歷史現場計畫，將嘉義舊監獄宿舍群花了3年時間進行活化、整修，9月底3大工程陸續完工，今市府、文化部及法務部矯正署等各界以日本鏡開儀式歡喜慶祝，也為年底台灣設計展暖身，文化部次長蕭宗煌指嘉義市不僅是木都，也積極修復老屋，可評估協助嘉市做「木材材料銀行」，讓未來老屋修補材料來源更充裕。

市府自2018年辦理「舊監宿舍群景觀工程」、「維新路134巷36、38號修復工程」、「實驗木場整復工程」3計畫工程，歷經3年總經費7200萬元，目前已有8戶宿舍變身實驗木場、2戶修復成表演空間，加上景觀、環境整頓，讓老宿舍群展現新風貌與活力，連住在當地多年的沈媽媽都心懷感謝，說以前小偷很多，很多宿舍因久無人住居，破的破、壞得壞，現在完全不一樣了！

市長黃敏惠表示，市府近幾年積極與法務部合作嘉義舊監獄閒置宿舍的修復再利用，雙方達成共識，監獄圍牆內由法務部進行第2期修復工程，圍牆外宿舍區由市府尋求資源修復閒置空間，感謝文化部、各界以及住戶的支持，舊宿舍群不一樣了，期待法務部加速進行2期工程，讓整體園區成為嘉義市另一個城市新亮點。

蕭宗煌感謝市府與法務部共同推動計畫，相較熱鬧的檜意森活村，舊監宿舍群這邊多了一點文靜與深度，法務部矯正署黃俊棠署長指出，嘉義舊監歷史已超過百年，第1期已修繕完成，第2期工程也已報文化部，期望盡快修復完成，搭配宿舍群成為整體園區。

今日台交流協會高雄事務所副所長古田清史也特別到場，文化局表示，事務所之前來訪時，得知舊監獄宿舍群正在進行修繕，當時雙方約定完工後可進行交流，所以特別展出「木宿清寂」日式茶器具展，即日起到明年1月2日，12月25日在嘉義公園內的昭和J18也安排一場茶席講座體驗。

文化局長盧怡君指出，在執行3大工程計畫過程中，文化局同步登錄「嘉義舊監獄演武場」為歷史建築，及嘉義市第1處聚落建築群「嘉義舊監獄暨宿舍群」，未來也將持續爭取中央再造歷史現場2.0計畫經費，持續修復宿舍群剩下的閒置空間。

今活動中，黃敏惠也特別頒發獎牌、感謝狀給今年舊屋力補助店家以及申請老屋卸妝計畫的屋主，文化局指出，舊屋力今年總共有5件小型修繕、4件文化經營及5件教育推廣類的案件申請，老屋卸妝共有7案申請。