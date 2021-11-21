婦人油門當成煞車踩，直接衝撞市場攤販。(翻攝畫面)

21日上午7時許，潮州鎮大同路力社果菜市場內，一名7旬謝姓婦人駕駛自小客車誤踩油門，導致車輛倒車直衝一旁攤架，所幸當時攤販陳姓老闆未在場，現場無人員受傷，全案非屬道路範圍，已由雙方自行合解中。

目擊民眾指出，謝婦是市場常客，當時她駕駛自小客車準備停車時，懷疑是將油門當成煞車踩，才會一路撞上後方機車及攤販，所幸沒有人被撞上，當時車子懸空時還持續運轉，不少人都被此景嚇傻。

一旁好心攤商也操作堆高機將車子搬運下來，婦人下車時仍驚魂未定、說不出話來，目前由受損機車車主及攤商與婦人協調後續賠償事宜。