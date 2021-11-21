高雄洲際酒店22日開幕，高雄洲際酒店總經理羅嘉麒今與市長陳其邁、高市議長曾麗燕等人剪綵。（柯宗緯攝）

高雄洲際酒店房價6800元起跳，可以看到無敵海景。（柯宗緯攝）

高雄洲際酒店座落在亞洲新灣區，與台灣最高豪宅The One為同一棟，飯店走奢華時尚風。（柯宗緯攝）

高雄洲際酒店座落在亞洲新灣區，與台灣最高豪宅The One為同一棟，飯店走奢華時尚風，總計253間房間，房價6800元起。（業者提供）

國際級飯店爭相卡位高雄，繼IHG集團開設英迪格後，旗下高雄洲際酒店22日開幕，加上今年啟用的高雄萬豪酒店，未來還有日航酒店，讓高雄頂級飯店大戰一觸即發。高市府觀光局樂見更多國際品牌酒店加入市場，也將轉動疫後觀光新型態，助攻旅宿業者搶攻市場。

高雄洲際酒店座落在亞洲新灣區，與台灣最高豪宅The One為同一棟，飯店走奢華時尚風，總計253間房間，房價6800元起，為高雄房價第2高，僅次於高雄國際晶英行館。目前鎖定國旅客，12月住房率已7成，假日幾乎滿房，未來隨著疫情趨緩，可望招來更多國際客。

高雄洲際酒店緊鄰全台首座「高雄日航酒店」、「承億文旅高雄館」等堪稱一級戰區，加上北高雄萬豪酒店也被視為勁敵。高雄洲際酒店表示，不認為彼此是競爭對手關係，只希望將平均房價提高，將市場的餅做大，提供遊客更多選擇。

高雄洲際酒店也首次公開酒店最大亮點的數位光雕藝術裝置， 由曾為許多知名歌手世界巡迴演唱會製作動畫的設計團隊出來文化，與甫獲第屆金鐘獎最佳聲音設計獎肯定的林耿農，及硬體協力電搖擺唱片工作室攜手打造。

文化團隊以萬物之源、宇宙之海、四季和風、智慧城市四個章節，分別詮釋高雄城市從過去延伸至未來的發展脈絡，並以銜接洲際的介質「海洋」作為貫穿故事的核心，震撼的視聽饗宴和酒店內空間設計相互呼應，釋放文化創意能量驚豔旅人，視覺敘事和奇幻動畫的起承轉合更勝法國里昂洲際酒店的光雕展演。

「投資高雄將是一輩子不會後悔的選擇！」高雄市長陳其邁今出席開幕典禮時說，目前封裝測試龍頭日月光、晶圓製造龍頭台積電，都在高雄投資，建立全球最大產業聚落，亞灣也力推5G AIoT產業，吸引微軟和思科等全球領導品牌進駐。

高雄萬豪酒店擁有700個房間，是高雄客房數最多的飯店，隨著疫情趨緩，住房率表現亮眼，平日約5成、周末假日9成，國慶連假期間更是天天客滿。

高雄日航酒店預計2023年開幕，採複合式住宅、旅館經營，飯店初期規畫SPA、健身房、酒吧、餐廳等住客專屬設施。高雄40年老字號國賓飯店將攜手大陸建設、厚生公司進行合建、開發計畫，未來將打造五星級飯店服務的豪宅，並保留國賓餐飲口碑與優勢。

高市觀光局強調，將全力轉動疫後觀光新型態，除導入科技推動智慧觀光，也會持續優化環境打造景區亮點，提升高雄國際觀光能見度。觀光局也預告，接下來活動愈發精彩，除一系列迎接《米其林指南》美食摘星計畫，還有史上最誇張的4金卡司和雙舞台的跨年晚會，搖滾天團五月天也將重返跨年，以及將迎來2022台灣燈會。