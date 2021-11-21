立委江啟臣批民進黨不同意公投綁大選是故意要降低投票率。（呂筱蟬攝）

重啟核四發起人黃士修批民進黨政府是在操弄人民的恐懼。（呂筱蟬攝）

國民黨21日在桃園市中壢龍岡地區舉辦公投說明會，這也集結黨中央力量第一次在六都舉辦大型造勢活動，包含黨籍立委江啟臣、重啟核四發起人黃士修、中廣董事長趙少康、國民黨副祕書長羅智強、前台北市長郝龍斌等人與會，大家同聲疾呼投下公投四個同意票，台灣才能更美麗。

黃士修一上台稱自己正被國家機器嚴密監控與威脅，他說自己的言論，是要提醒台電核能發電處長許永輝，如果他宣稱核四廠有什麼問題，會到地檢署告發包括瀆職賄賂罪、偽造文書登載不實等罪名，這些都是重罪，反到現在變成自己被國家機器威脅。他更痛批，反核利益集團不斷在跳針，威脅民眾核災與核廢料問題，但是日本福島核災發生以來觀察不到對人民健康的影響，至今10年聯合國也說沒人死掉得癌症，但是火力發電空汙廢氣每一天都在殺人，民進黨掌控所有媒體說黃士修恐嚇，其實是民進黨政府在恐嚇全國百姓。

他說，民眾不要被政客操弄恐懼，美國大量用核電，日本也重啟核電，核電是全世界最堅固建築，歐洲有許多國家要將核能列為綠能，他喊出缺電、漲價、空汙、國安四大口號，呼籲人民重啟核四投下同意票。

江啟臣則說，公投綁大選、修公投法都是民進黨推動，這次民進黨不同意公投綁大選，就是變相剝奪公民權，反對是故意讓投票率降低，這樣做法就是民進黨騙的本性，單獨辦一次公投要8.5億到9億，結合大選可以省下好幾億，民進黨政府現在只怕人民手中的選票，公投是民主最後一道防線，民眾別被蔡政府當塑膠。

趙少康表示，公投最大意義就是向蔡英文和蘇貞昌說不，蔡英文說這是她的期中考，現在民眾就要把她當掉給不及格，萊豬議題是民進黨挑撥離間，說不吃萊豬就是反美豬、反美，這是邏輯上出問題，如果認為萊豬就是美豬，民進黨政府帶頭軍人、學生、警察、運動員不吃美豬，民進黨帶頭讓554萬人不吃美豬，人民要用選票戳破民進黨假面具。民進黨也說不進萊豬台灣就不能參加CPTPP，其他國家反萊豬也沒有如此情形，民進黨不能愚民欺騙老百姓，這完全是欺騙把人民當傻瓜。

郝龍斌則說，民進黨是詐騙集團，不但違反藻礁永存承諾，世界潮流不反核電，核四重啟空氣才會乾淨，而蘇貞昌說不買萊豬美國會生氣，但是買了萊豬民眾才會生氣，還把公投塑造成藍綠對決，人民要投下四大公投同意票，才能抵制這樣的詐騙鴨霸集團。