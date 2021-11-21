年底4大公投案「重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁」將於12月18日舉行投票。藍綠也就萊豬議題展開激烈攻防，不過，最近卻有網友就挖出，2016年的一份議事會議紀錄指出，現在參與台中立委補選的民進黨參選人林靜儀，過去擔任立委時，曾提案要求政府「嚴禁瘦肉精美豬進口」，無異於打臉現在民進黨政府強硬開放美豬政策。對此，有PTT網友表示，是「時空背景之術！」。

林靜儀2016年提案，「建請政府應堅守牛豬分離原則，嚴禁瘦肉精美豬進口」。(圖/翻攝自 臉書粉專 上書大人真機靈)

對於該不該讓美國萊豬繼續進口，藍綠吵成一團。臉書粉專「尚書大人真機靈」日前以「民進黨有國際標準後就不反對萊豬了」為題發文打臉民進黨，並指出，聯合國國際食品法典委員會(CODEX)於2012年就通過萊劑容許量標準，但根據該份2016年議事紀錄，當時的民進黨還提案嚴禁進口、堅守牛豬分離，林靜儀還是提案人。

據悉，該會議記錄為「立法院第9屆第1會期，社會福利及衛生環境衛員會第20次全體委員會會議議事錄」，當時提案內容指出，「根據最新民調，有超過七成的民眾反對含有瘦肉精豬肉進口，新政府不應漠視，另考量國人飲食習慣，豬肉食用習慣與牛肉不同，對民眾影響甚大，所以建請政府應堅守牛豬分離原則，嚴禁瘦肉精美豬進口」。

「尚書大人真機靈」貼文狠諷林靜儀，民進黨政府現在又改口說絕對支持萊豬進口，「妳都要求顏寬恒對公投表態了，那妳要不要也對自己2016年的提案表態一下啊？」。

相關資訊曝光後，經轉貼至PTT論壇迅速掀起熱議，有網友留言表示「時空背景之術！」、「這咖真的有夠諧星，應該還有更多笑點可以打吧 在野黨也加油一點」、「人家在大便，不回應」、「台中人不要被看沒有啦」、「凡雙標必留下痕跡」、「2016的會議記錄竟然還在！好感動，誰也別想耍賴」、「當立委的誘惑力。大到完全沒有原則」、「睜眼說瞎話是她的被動技能，當大家都記憶力很差」。