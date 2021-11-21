台灣地區政治受難人互助會今在台北馬場町紀念公園舉辦「50年代白色恐怖犧牲受難人秋祭追思慰靈大會」，現場受難者遺族與台灣關心此事的各界代表，一同紀念白色恐怖下犧牲的受難者。會長林燿呈強調，兩岸不斷朝向危險走去，這是身為台灣白色恐怖受難者遺屬感到深切擔憂的時刻。

林燿呈表示，新冠肺炎疫情持續快兩年，兩岸之間也因為疫情關係，使兩岸人民的往來交流受到巨大衝擊，隨著中美新冷戰白熱化，看到兩岸關係不斷朝向危險走去，這是身為台灣白色恐怖受難者遺屬感到深切擔憂的時刻。

林燿呈指出，今年恰逢辛亥革命110週年，大陸舉辦擴大慶祝活動，反觀台灣，所謂書裳國慶卻被執政當局推上了斷頭台，人為斬斷和辛亥革命的血脈相連。

台灣地區政治受難人互助會與勞動黨強調，民進黨聲稱進口萊豬是為了與美國談判TIFA、BTA、FTA，並爭取加入CPTPP，但事實上自進口美國萊豬後，台灣從未換來任何實質的經濟利益。

他們說，人民健康絕非可作為經濟談判的籌碼，民眾健康不保，要經濟協議又何用？台灣人民有權對這種以犧牲民眾健康為代價的談判說不，並拒絕充當美國戰略棋子，反對美國霸權主義及其走狗。

他們重申，為了美國反華戰略，民進黨高喊台獨，挑釁大陸，破壞兩岸和平，為了美國經濟利益，民進黨可以犧牲台灣人民的健康，犧牲台灣生態環境，而台灣若要建構妥善的食安政策與能源政策，就和安全政策一樣，絕非向美國霸權低頭。