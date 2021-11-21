洲際酒店集團（IHG）直接經營管理的高雄洲際酒店今(21)日舉行開幕剪綵儀式，首度曝光酒店最大亮點的數位光雕藝術裝置，這是台灣目前首家洲際酒店，也讓港都飯店圈進入高雄漢來、高雄萬豪及高雄洲際酒店三強鼎立的新戰局。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)對於本地賓客高度關注支持，亦特別表達感謝，表示將會持續聆聽賓客回饋，優化服務升級，真實重現「洲際人生、知行天下」的品牌魅力。

高雄洲際原本規畫要在12月才開幕，並自9月開放訂房，把預售期拉得長一點，以舒緩剛開幕住房率不足壓力，沒想到這波國旅狂潮又急又快，眼看高雄幾乎無房，順勢提前開幕，挾這波南下國旅人潮，打響開幕第一炮。

高雄洲際酒店今日正式舉行開幕剪綵儀式，首次公開酒店最大亮點的數位光雕藝術裝置，由曾為許多知名歌手世界巡迴演唱會製作動畫的設計團隊DKBK出來文化，與甫獲第56屆金鐘獎最佳聲音設計獎肯定的林耿農，及硬體協力電搖擺唱片工作室攜手打造。

高雄洲際酒店內規劃253間客房及套房，空間安排除了延續品牌知性典雅風格，亦以環境永續發展為出發點，重新定義旅宿奢華體驗。

高雄洲際酒店內除了全日餐廳「SEEDS 大地」、中餐廳「湛露」、大廳酒吧「BL.T33」、烘焙坊「Delicatesse」等，預計2022年第一季還會陸續獻上日料餐廳、主廚餐桌、南洋料理主題餐廳等豐富的餐飲選項，以精選本地有機食材倡議永續為主軸，嚴選本地食材，大幅降低食材碳足跡，為賓客獻上新鮮健康的珍味美饌。