民進黨中央黨部在高雄舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，蔡英文總統在台上發表言論提及，台積電到高雄設廠是陳其邁鍥而不捨爭取來的，更笑稱：「好煩哦！三更半夜還會來煩總統」。陳其邁今(21日)向總統抱歉，也說：「總統爆料是出乎意料！」，不過這果實是甜美的，也二度道歉，以後會盡量早一點。

蔡英文總統昨(20日)於高雄舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，她於台上發表言論時，特別提到台積電到高雄的好消息，是高雄市長陳其邁鍥而不捨爭取來的，但她話鋒一轉，突然說：「好煩哦！因為他每天早上講、中午講、晚上也講，跟他說有困難他也不信，就是要追到底。」

蔡英文總統還說：「三更半夜還會來煩總統，接到電話我很不高興，因為我要休息啊！」，但她一邊罵，一邊寫筆記，強調陳其邁交代的事都有做。

高雄市長陳其邁21日出席2021打狗鳳邑文學獎頒獎典禮時，被問及總統說「他很煩」，陳其邁則笑說：「總統爆料是出乎我意料！」，他表示：「我過去長期在行政院還是黨部服務，擔任立委時也跟總統有好默契，擔任幕僚行政部門工作時，知無不言、言無不盡，像是防疫或是高雄建設上我當然是鍥而不捨，尤其高雄產業轉型，台積電等大廠設廠對高雄是相當重要，永不放棄不屈不饒為高雄打拼，只跟總統說抱歉對不起，晚上讓你那麼生氣。」

他補充，不過台積電來高雄促進產業轉型，改善市民生活，果實是甜美的，又再一次喊話總統：「抱歉我會改進，盡量會早一點。」