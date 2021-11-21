美式賣場好市多COSTCO年度盛事黑色購物節明(22)日開跑，8項優惠商品出爐，包括85吋電視、20公斤變頻洗衣機、0.5克拉鑽石項鍊、雙人床墊、輕巧褲、黑巧克力條、刀具組及羽絨被，促銷檔期將持續到下周日(28)日。

根據好市多今(21)日下午5點於App公布的精選優惠商品，分別是85吋三星電視、三星洗衣機、0.5克拉鑽石項鍊、席伊麗雙人床墊、滿意寶寶輕巧褲、黑巧克力棒、不沾桌刀具組和雙人羽絨被，而實際折扣價，將等民眾明天到場後才會揭曉。

好市多連續第五年舉辦黑色購物節，促銷檔期從明(22)日起至11月28日，一連7天，全台13家門市同步舉辦，活動期間全門市將提早開門，周一至周四上午9點就開始營業，周五至周日更比原本提早2小時，上午8點就開門。

去年好市多黑色購物節，以三星82吋的電視最受矚目，原價12萬9589元，好市多下殺到9萬7589元，連百貨家電業者都覺得很猛，至於今年的優惠商品，價格有多大下殺空間，明天將於賣場揭曉。