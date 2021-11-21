女團HUR今辦粉絲見面會。（陳俊吉攝）

女團HUR今辦粉絲見面會。（陳俊吉攝）

女團HUR由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎及席子淇6位組成，日前推出首張專輯《Revelation 啟示錄》，21日見面會上宣布受邀擔任沙龍美髮業代言人，對出道僅1年的HUR而言猶如生了「雙胞胎」般驚喜：「發片對我們來說像生下一個BABY，沒想到專輯誕生後又得到代言，好事接二連三。」

閻奕格今現身力挺，自稱是第七位成員的她扮成工作人員登台送上驚喜，更帶了「肌肉猛男抱枕」給HUR團員們，希望她們長期共宿女舍也能感受到「男人」的厚實肩膀；聊起欣賞男生的類型，或許是長期培養下來的默契關係，6人竟不約而同表示「非外貿協會」。

HUR出道受訓3個月，經紀公司甚至為她們打造「女生宿舍」培養向心力及默契，一年的室友歲月讓6人感情升溫像家人，彼此講話也走「直接」路線，如果有不滿都會立刻講出來，儘管工作、生活上幾乎不曾吵架，但6人曾為了「玩遊戲」而走心；年紀最小的席子淇爆料：「我們前陣子因為玩『狼人殺』，吵得很兇。」C.Holly笑說：「我們是『好勝心女團』，玩遊戲反而最容易走心，但正事我們都互相尊重對方。」

儘管玩遊戲走心吵架，卻不損HUR私下團結情誼，舉凡做家事、下廚都分工合作的她們，最近因為跑通告關係，一回宿舍為了加速卸妝速度，6人圍起「拆髮隊形」幫對方拆頭髮，且最常一起「倒垃圾」，團長利善榛笑說：「因為宣傳期比較忙，常常半夜回家大家一起大掃除，把好幾天份的垃圾一起拿去垃圾場倒，有種奇妙的療癒感。」