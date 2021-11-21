醫界21日在林靜儀烏日競選總部成立「醫師後援會」，力挺林靜儀。（盧金足攝）

參加中二選區補選的林靜儀表示，一旦她當選可以一兼二顧，除支援解決醫療環境等相關問題，也希望能在國際上為台灣加入WHO世界衛生組織發聲。（盧金足攝）

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源代表醫界支持者贈送林靜儀一組聽診器，高喊加油「醫」級棒。（盧金足攝）

台中市第二選區立委補選競爭激烈，代表民進黨參選的林靜儀，21日在烏日競選總部成立「醫師後援會」，林靜儀表示，這次選舉一旦她當選可以一兼二顧，除了支援解決醫療環境等相關問題，競選主委林佳龍連線時強調，希望她能在國際上為台灣加入WHO世界衛生組織發聲；醫界代表也贈送一組「聽診器」，祝她進入立法院聞聲救苦。

這場相挺林靜儀的醫師後援會，包括中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源、中華民國醫師公會全國聯合會常務理事周慶明、中華民國醫師公會全國聯合會常務理事吳國治、台灣韜略策進學會副理事長張宇韶等人都到場。

競總主委林佳龍人在高雄，也以視訊連線，強調林靜儀是「正義」化身，台灣需要有國際觀有醫界資歷的林靜儀，為台灣爭取加入WHO。

林靜儀表示，她上一屆是不分區的立法委員，在立法院爭取包括醫療工作、環境、醫療場域的工作權益，最重要的事情是如何讓醫療的環境更好，醫療環境更好，民眾也能夠得到比較好的醫療照護，過去在立法院四年她很努力推動，讓民眾對於醫療之間更能更了解，醫療的場域對民眾來說能更友善。

林靜儀說，希望不斷提升所有醫事人員，運用專業解決問題，本著這樣的精神，職場和國家制度能做的更好。

「台中市第二選區是區域型的選舉，相信這次選舉一旦當選可以一兼二顧」，林靜儀強調，除了支援解決問題，在醫療界從參與政治改變制度，幫助國家與人民。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源也代表醫界，贈送林靜儀一組聽診器，希望將林靜儀送進立法院，以林靜儀對於醫療議題的關懷、社會價值包含婦女議題的專注與本土價值的堅持，這場立委補選大家相挺不能缺席，不能讓林靜儀孤單，一起幫林靜儀打贏艱困的選戰。