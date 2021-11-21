台中市第二選區立委補選競爭激烈，代表民進黨參選的林靜儀，21日在烏日競選總部成立「醫師後援會」，林靜儀表示，這次選舉一旦她當選可以一兼二顧，除了支援解決醫療環境等相關問題，競選主委林佳龍連線時強調，希望她能在國際上為台灣加入WHO世界衛生組織發聲；醫界代表也贈送一組「聽診器」，祝她進入立法院聞聲救苦。
這場相挺林靜儀的醫師後援會，包括中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源、中華民國醫師公會全國聯合會常務理事周慶明、中華民國醫師公會全國聯合會常務理事吳國治、台灣韜略策進學會副理事長張宇韶等人都到場。
競總主委林佳龍人在高雄，也以視訊連線，強調林靜儀是「正義」化身，台灣需要有國際觀有醫界資歷的林靜儀，為台灣爭取加入WHO。
林靜儀表示，她上一屆是不分區的立法委員，在立法院爭取包括醫療工作、環境、醫療場域的工作權益，最重要的事情是如何讓醫療的環境更好，醫療環境更好，民眾也能夠得到比較好的醫療照護，過去在立法院四年她很努力推動，讓民眾對於醫療之間更能更了解，醫療的場域對民眾來說能更友善。
林靜儀說，希望不斷提升所有醫事人員，運用專業解決問題，本著這樣的精神，職場和國家制度能做的更好。
「台中市第二選區是區域型的選舉，相信這次選舉一旦當選可以一兼二顧」，林靜儀強調，除了支援解決問題，在醫療界從參與政治改變制度，幫助國家與人民。
中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源也代表醫界，贈送林靜儀一組聽診器，希望將林靜儀送進立法院，以林靜儀對於醫療議題的關懷、社會價值包含婦女議題的專注與本土價值的堅持，這場立委補選大家相挺不能缺席，不能讓林靜儀孤單，一起幫林靜儀打贏艱困的選戰。
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