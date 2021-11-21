桃園某超商今日發生店員因勸導客人戴口罩而遭刺殺的悲劇。內政部次長陳宗彥於臉書發文表示，將請警察加強巡邏夜間超商，對此事也感痛心及難過。

陳宗彥指出，超商已是台灣人日常生活不可或缺的一環，上班前的一杯咖啡、工作誤餐時的簡便吃食、深夜的一碗熱湯，許多人都是在超商完成。

陳宗彥說，站在櫃台後為民眾服務的店員，除了結帳、影印、加熱等基本工作外，從疫情開始，還要提供口罩預約、領取，也經歷2次振興券配發，協助疫苗登記，每天要提醒國人戴口罩、掃碼實聯制、甚至是這段期間民眾網購取貨，全年365天24小時不間斷。

陳宗彥表示，超商店員多是半工半讀的年輕學子，或是為了承擔家計多兼一份工作的朋友，在民眾得到便利服務的背後，是他們要微笑問候，還要承擔繁雜沉重的辛苦。

陳宗彥指出，這樣努力的人，遭遇突襲式的攻擊，無法預知也很難用制度預防，所以才特別不捨，超商工作的孩子，只是在盡該盡的職責，服務客人、協助防疫，不應該被這樣無情的對待。

陳宗彥說，經過與長官、同仁的討論，會責請警察同仁辛苦一點，加強夜間對超商的巡邏工作，希望提高見警率，來減少意外的發生。也想提醒超商員工，遇有緊急狀況，先保護好自己，盡快報警。