11月20日至23日，冬天第三輪寒流將影響大陸安徽省、江蘇省、江西省等20多個省份，預計23日早晨，零度線將抵達長江中下游一帶，降溫區域將深入華南直抵海南省。大陸三分之二土地將被寒流急凍，有近20個省會級城市，降溫將會超過10度。

香港01報導，大陸中央氣象台日前發布2021年冬天的第三輪寒流預警。此次寒流降溫持續時間較長，累計降溫幅度大，像黃淮、江淮、江南北部等地，局部地區降幅可達14度以上。中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，11月22日至23日，是寒流過程大風降溫影響最為廣泛和猛烈的時段，預計將有20個以上省區市受影響。

根據中國天氣網製作的「全國冰凍線進程圖」，11月21日開始冰凍線不斷向南推進。11月21日早晨，最低氣溫零度線最前端將抵達華北中南部及四川北部一帶，北方多數地區的最高氣溫將降至冰點（零度）或以下，其中哈爾濱2021年將首次跌破負10度。