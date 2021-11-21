作為實質資產，黃金已被視為抗通膨標的，尤其各國通膨率大幅上揚，通膨環境有利於金價表現，星展銀行投資總監辦公室指出，未來數月，黃金被視為避險性資產的角色更為重要，通膨過高可能影響經濟成長，並導致聯準會升息，藉由佈局黃金，以分散系統性風險、通貨膨脹和貨幣貶值的威脅。

渣打銀行財富管理指出，黃金價格上周在1830美元／盎司上方盤整，11/19收在1846美元／盎司，一個月上漲3.4 ％，接續可能隨著技術面超買部位，進一步消化而繼續盤整，沒有走跌的跡象。即使價格回落至1815～1830美元/盎司，可能吸引買盤進行；反之，若上升突破1875美元／盎司，則可能挑戰1920美元／盎司位置。

貴金屬價格上周走弱，倫敦金屬交易所三個月期銅價格下跌2.78％，美國十年期公債殖利率與美元匯價雙雙小幅攀揚，富蘭克林證券投顧表示，上述市場狀況壓抑金價小幅回跌，近月黃金期貨價格週線下跌0.37％，短期內金價橫盤的機率大些。

經濟數據顯示，在高通膨期間，黃金保護力甚至更好，星展銀行指出，根據估算，直到2022年5月CPI將維持高於5％的水準，而勞動市場緊峭也有推升薪資上揚壓力，通膨預期升溫，全球供應鏈瓶頸以及疫情後景氣復甦的初期，未來數月物價仍可能持續存在上揚壓力，星展集團仍然認為金價仍將朝2000美元／盎司價位前進。