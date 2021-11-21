外交部明天將赴立法院報告明年度預算，外交部在報告表示，明年將全力鞏固現有邦交關係，視疫情趨緩後，持續推動高層互訪交流，擴大雙邊合作計畫，也會和民主夥伴共同協助友邦，但絕對不會和中國進行無謂的金錢外交競逐。

外交部表示，明年度將持續秉持互惠互助的理念，全力推動踏實外交，捍衛我國家主權、尊嚴與利益，維護自由、民主及人權等普世價值，同時全力鞏固邦交，強化與理念相近無邦交國家實質夥伴關係，擴大合作領域，深化推進「新南向政策」，創造互利共贏的新合作模式，營造友我國際環境。

此外，外交部將以務實、專業、有貢獻原則，結合民間力量與資源，積極推動參與功能性及專業性國際組織，拓展我國際參與空間，同時也會更積極參與CPTPP等全球及區域合作機制，和相關國家共同攜手為印太區域的和平穩定與繁榮發展，做出積極貢獻。另將持續透過多元方式向國際發聲，讓世界聽到台灣。

至於明年度的施政重點，在鞏固邦交方面，外交部將透過各項雙邊及多邊合作發展計畫，如醫衛、交通、教育、農漁業、科技及環境保護等基礎建設合作計畫，促進友邦經濟建設及社會發展，協助改善人民所得、降低貧困，提高其生活水準。

外交部也將積極協助友邦災後重建及共同抗疫，針對友邦個別防疫需求，持續援贈防疫物資，協助友邦強化防疫醫衛能量及疫後重建與經濟復甦，發揮我國最大的援外綜效。

在深化與理念相近及友好國家的關係方面，外交部表示，台灣將堅守「維持台海和平穩定現狀」的國際共識，並捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序。並持續深化推進「新南向政策」，聚焦經貿合作、人才交流、資源共享和區域鏈結四大主軸，充分發揮台灣軟實力，創造互利共贏新合作模式，為區域繁榮和永續發展作出具體貢獻。

外交部也會全力爭取加入區域經濟整合機制及強化區域合作，政府全力推動加入區域經濟整合機制，包含「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)等，其中加速完成CPTPP 入會工作是我國目前對外經貿戰略重要目標，已結合跨部會力量，全力積極推動，以促進我國長期經貿發展，也藉此與相關國家攜手增進印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部強調，當前國際政經局勢變化劇烈，台灣面對的外部情勢更加嚴峻，尤其中國持續打壓，區域安全遭受挑戰與威脅，外交部會持續積極推進「踏實外交」，積極鞏固與邦交國家關係、爭取更多國際參與，以及和美、日、歐、澳等理念相近國家深化和廣化夥伴關係，也會更積極參與全球及區域合作機制，與國際友我夥伴合作，守護國家主權、尊嚴與權益，捍衛民主自由價值。