為輔導企業主永續經營，台中市政府經濟發展局自去年3月20日「特定工廠登記」制度上路以來，積極配合推動輔導中市既有未登記工廠業者朝「全面納管、就地輔導」目標邁進，截至今年11月12日止，台中市累計受理納管案件達3,478件、核准2,243件，居全國之冠，產業類別以金屬製品製造業、機械設備製造業為大宗，主要集中位於潭雅神、大平霧、烏日等地區。

經發局表示，台中市因便捷交通網絡及優越地理位置，成為台灣主要工具機、自行車、木工機械、手工具、光電面板、航太產業等，因工業蓬勃發展，許多中小企業擴展至鄰近農地，形成未登記工廠聚落，特定工廠登記制度上路後， 包括德川機械股份有限公司、家豐工業股份有限公司、葉興機械股份有限公司等榮獲第20屆台中市金手獎廠商，均已配合提出納管申請，展現將工廠合法化決心。

呼籲業者於期限內提出申請-把握輔導合法機會

經發局說明，台中許多未登記工廠都是產業隱形冠軍，亦是台灣產業供應環的生產者，由於仍有部分未登記工廠未提出納管申請，申辦期限只到明年3月19日止，僅剩下4個月，呼籲凡符合105年5月19日以前既有、從事低污染事業等納管條件的中小企業主，速洽台中市政府特定工廠登記單一窗口(地址：台中市西區三民路一段158號8樓、諮詢專線04-23696008)申請或透過特定工廠線上申辦系統辦理。

105年5月19日以前既有低污染未登記工廠應於明年3月19日前申請納管者

經發局強調，依據工廠管理輔導法第28條之1規定，105年5月19日以前既有低污染未登記工廠未於明年3月19日前申請納管者，將面臨停止供電、供水、拆除的情事；若有相關申辦問題，業者可先至經發局官方網站查閱相關申請書件，並於期限內提出申請，請業者把握輔導合法機會，使工廠永續經營。

此外，未登記工廠要申請納管，須符合工廠管理輔導法「有固定場所從事物品製造、加工，其廠房達一定面積，或其生產設備達一定電力容量、熱能者」定義，如倉庫、物流中心、汽車修配業等均非屬工廠，不適用工廠管理輔導法，亦不符合未登記工廠申請納管基本條件，請業者勿聽信坊間謠傳。