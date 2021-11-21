日本外相林芳正21日在富士電視台節目中透露，18日與中國國務委員兼外長王毅舉行電話會談時，中方邀請其訪問中國。林芳正就日程表示，現階段一切都未決定，尚未開始具體協調。

關於美國總統拜登提到擬不向北京冬奧會派遣美國政府高官等、實施外交抵制一事，林芳正僅表示將從日本的立場考慮。

林芳正還提到，考慮與中美兩國同時展開對話，17日在東京與美國貿易代表戴琪會談時，表明希望美國能重返跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並特別提出希望美國撤銷針對日本汽車的關稅。

中國外交部官網18日公布王毅和林芳正的通話內容。王毅表示，自日本首相岸田文雄執政以來，中日兩國領導人展開積極互動。中國國家主席習近平和岸田文雄達成的重要共識是，建構契合新時代要求的中日關係。雙方應為此作出規劃，以2022年中日邦交正常化50周年為契機，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。