郭子乾57歲首度擔綱男主角。（羅永銘攝）

個性同樣海派熱情的郭子乾與溫昇豪因為拍《茶金》成為好朋友。（羅永銘攝）

郭子乾與連俞涵在《茶金》飾演父女。（公視提供）

郭子乾在《茶金》飾演茶商吉桑。（公視提供）

由連俞涵、溫昇豪、郭子乾、薛仕凌等人主演的公視時代生活劇《茶金》正在熱播中，57歲的郭子乾表示，人生快60歲還能首度演到男主角，真的太開心，當初製作人來找時，他光看到導演是林君陽、《我們與惡的距離》製作團隊，馬上說不用看劇本就願意接，「張孝全、賈靜雯演他們的戲都沒問題了，我當然沒有問題！有演到，就爽了！」

只是，在選角階段郭子乾一度因為拍戲期3個半月剛好跟他主演的春河劇團音樂劇排練撞期，深怕影響兩邊劇組所以考量許久，他甚至主動推薦了10多位50歲左右適合演出「吉桑」的演員給製作團隊，但最後製作人仍決定用他，首度被重用的他於是也排除萬難喬出時間、蠟燭兩頭燒參與拍攝，「回想起來真的搞不清楚那段時間是怎麼度過的，而且我戲殺青後，舞台劇只剩5天可以排練就要演出了！」

《茶金》首播後，有熟悉客語的觀眾挑剔郭子乾的客語台詞講得不夠到位、流暢，他虛心接受所有觀眾反饋，表示自己已經盡力了；其實他早前受訪時就曾表示，原本一開始興奮大過壓力，但後來邊拍壓力愈來愈大，主要壓力來源就是語言拿捏必須精準，因為雖然媽媽是客家人，但他從小沒有環境學，只會聽、不會講客家話，沒想到繞了一大圈，在人生快60歲時才因為拍戲學了母語。

當時除了客語台詞壓力，全身都是綜藝魂的他也坦言，「我以前做綜藝，今天工作完就結束，明天就是新的工作。很難在一部戲劇裡從一而終揣摩一個角色、演到底，這也是我的課題，必須學著如何貫徹始終。」

他說，人生在何時遇到啥事不曉得，「遇到就做！我能演到這樣的角色，還有什麼好講的。」

他劇中女兒連俞涵也被他有毅力、充滿拼勁的熱血刺激到了，「她拍戲期間看我每周三都要回去做直播，再回來繼續拍，就算拍到晚上11點、隔天6點要開工，我晚上一樣堅持要去跑步，至少兩天跑一次，如果下雨就穿雨衣。她覺得太離譜，問我都不用睡覺嗎，看我這樣做，她也覺得不能輸我，反而激發她的戰鬥力。當她再聽到我說我從影32年沒演過男主角，快60才第一次演男主角，她也覺得好熱血！」

郭子乾透露，自己維持跑步習慣已經好多年，持續運動就是為了照顧好自己身體健康，因為他多年前就膽固醇、三酸甘油脂、尿酸都過高，因為不想吃藥怕殘留，就只能靠運動強身，「我到哪出外景都會帶著短褲、跑步鞋，跑步不限場地，公園或操場、小區塊都可以跑，如果一圈200公尺，就跑個40圈！至少都8公里以上」，他還曾跑出興趣來去參加半馬賽事，「運動讓我工作起來精神奕奕，再忙都沒有疲倦感」。