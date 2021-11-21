強冷空氣來襲，北部今晚起變天快速降溫，天氣變冷大家也開始準備保暖衣物，有網友發現五年前常常可以看到滿街的人都穿著英國潮牌「Superdry（極度乾燥）」的外套，但近幾年卻越來越少人穿了，便忍不住詢問「Superdry在台灣是怎麼跌下神壇的？」貼文一出引起討論，網友分析原因，包括降價策略失敗、機能性不足、容易撞衫、假貨太多。

一名網友昨(20日)在PTT上發文表示，他觀察約莫五年前英國潮牌「Superdry（極度乾燥）」突然在台灣大紅，大街小巷一堆人都在穿，但這幾年卻很少看到有人穿了，讓他不今納悶，「為什麼Superdry在台灣會跌下神壇呢？」

貼文一出立刻引起網友討論，許多網友揪出4關鍵，像是假貨太多、機能性不足、容易撞衫、降價策略失敗等，都是Superdry（極度乾燥）品牌在台灣沒落的原因，「一堆盜版是主因吧」、「夜市開始一堆仿的就沒救了」、「一開始還用機能衣的功能炒作，後來被抓包只是一般普通外套就走開始下坡了」、「衝武嶺被凍到需要警察救援後就變笑話了」、「撞衫加廉價感不如別穿」、「太多人穿就不潮了」、「售價策略真的很智障，平常賣很貴，然後聖誕節黑五大跳水，結果大家一年只等這一次」、「敲盤子的價格」。

不過也有網友持相反意見，「襯衫不錯，但是我買的我變胖不能穿了」、「換代理商了，價錢也有調降了，可以看看啦」、「衣服版型蠻挺的，也不太變形，可惜了」、「沒跌，我才準備要買」。