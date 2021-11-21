「反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠20日趁行政院長蘇貞昌南下高雄鳳山宣講公投時突襲陳抗，遭警方及維安人員壓制帶離，國民黨秘書長黃健庭21日表示，蔡英文總統曾說有意見可表達多次，但李1次就被轟出去，這是民進黨執政的傲慢。

蘇貞昌昨天在高雄鳳山宣講時，坐在最前排的「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠突然抽出「No Toxic Pork」反毒豬毛巾，高舉大喊「台灣人不吃瘋豬肉」、「為什麼不敢跟民團辯論」。蘇貞昌不滿宣講被擾亂，直接用手上的撞球桿、指著李說「不要來亂別人的場子」、「大家鼓掌把他趕出去」引起全場一陣譁然。

國民黨21日下午在三民區寶珠溝里活動中心舉辦食安講座，黃健庭和國民黨高市黨部主委許福明、副主委曹桓榮等人均出席。

黃健庭表示，幾年前蔡英文曾說有意見可表達，第1次如果政府不聽可以再講第2次，第2次再不聽第3次就可拍桌，李1次就被轟出去，這就是執政的傲慢。

黃健庭說，不管在疫苗、防疫等政策上，這段時間以來，只要跟執政黨意見不同，動不動就用謠言、造謠來辦人，讓人看了難過。不管從食品安全、環境保護、台灣充足電力或民主價值來看，這次的4大公投，一定要「4個都同意」，因為這牽涉到台灣的永續發展，也是人民站出來表達對執政的政府不滿的最好機會。