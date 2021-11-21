大陸32歲女星Angelababy（楊穎）2015年和黃曉明結婚時曾舉辦世紀婚禮，並經常高調放閃、曬恩愛，但自從兒子「小海棉」出生後兩人對於私下生活趨於低調，甚至屢次傳出婚變的謠言，即使兩人都極力澄清，也無法停止揣測的聲浪。而近日Angelababy還傳出已正式離開黃曉明的經紀公司，與他「正式切割」，也讓外界再度引發討論。

Angelababy原本隸屬於由丈夫黃曉明所創立的易星傳媒，但自從2020年合約到期後她便選擇離開，單打獨鬥一段時間後，近期才傳出已正式簽約新東家「悅凱娛樂」，成為吳尊、宋茜、楊洋等知名大咖的師妹；該經紀公司18日也在微博上曬出Angelababy穿著白色低胸雪紡禮服，以及深V禮服的一系列活動造型美照，只見她對著鏡頭擺出各種姿勢小露性感深溝，成功吸引網友的注意。

近期也有娛樂記者爆料，Angelababy似乎為了替自己尋找新出入及爭取資源，更加積極的洽談工作，而這樣的行為，也讓外界解讀成她想正式與黃曉明「做切割」，使婚變傳聞再度在網路上掀起討論，網友紛紛表示「祝福baby走花路」，「感覺先前的澄清都是多餘的」、「應該再過不久就要官宣離婚了吧」、「感覺是在為離婚做準備」、「希望各自安好」，引發話題。