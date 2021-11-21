前台大新聞所教授彭文正因質疑蔡英文總統博士論文造假，遭檢方依加重誹謗等罪起訴，並因為人在美國未回台出庭，19日被法庭裁定不經拘提予以通緝。彭文正20日原本預定要與TVBS政論節目連線，卻突然臨時喊卡，代班主持人王尚智和來賓在節目開始前的對話可以發現，似乎因為彭是通緝犯而不能連線，對此彭文正則砲轟國家機器把手伸入電視台。

彭文正原本預計台灣時間20日下午和政論節目《新聞大白話》進行連線，下午2點多，在準備進節目現場前的空檔，可以看到彭文正在與現場來賓與代班主持人王尚智聊天，同時王尚智也一邊和副控人員進行溝通。不過，原本正在跟現場來賓聊天的彭文正聲音突然斷掉了，王尚智持續和副控溝通強調，要趕快跟彭文正講一下。

節目來賓資深媒體人毛家慶看著王尚智，王尚智小聲的說出最新消息，指因為彭是通緝犯不能連線，毛嘉慶忍不住直言，「有這種事？天哪，其實還是可以吧？還沒有被定罪」。另一位來賓鄭村棋也問，不找彭文正了？因為他是通緝犯？王尚智回答：「對」。

對此，彭文正20日晚間在自己經營的節目《政經關不了》中表示，今天下午2點發生的狀況，是他從事媒體行業2、30年來第一次碰到的。彭文正說，自己接到2個邀約，分別是台灣時間下午2點和5點的《新聞大白話》，但連到一半發生怪事，「我正在準備，還有3分鐘左右，正要準備開始時，被告知不錄了」。

彭文正指出，電視台方面稱是工程上的問題，但自己做了那麼久，怎麼會不知道？國家機器的黑手伸進TVBS，不知道他們怎麼知道的，臨時要求喊卡，「訪問我到一半，正要開始進入主題的時候，伸出一隻手把節目停了」，原定5點的連線也因此喊卡。

彭文正也說，「我查覺到，接下來我們的國家機器會用我是通緝犯的名義，要把政經關不了關了，但沒有用，因為我們會馬上生出新頻道叫做『政經關看看』」。彭文正直言，若自己的節目被關掉了，一定會三倍奉還，但會怎麼奉還先不說。