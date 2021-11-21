現代人注重養生，一聽到醃製品就避之唯恐不及，最怕有致癌風險，對此，營養師余朱青特別列出3種醃製品，因為醃製鹽分高，或是與其他添加物的化學成分交互作用，容易產生致癌物質，建議少碰為妙。不過她也強調，並非所有醃製品都不好，只要聰明選擇，不僅可以增加食物營養素，還對身體有幫助。

余朱青在臉書粉專PO文指出，過去農業時代，習俗上，節氣中的小雪過後，家家戶戶都會開始著手做一些臘肉、香腸等醃製品，以備春節過年時享用，雖然她常鼓勵大家要吃「原形食物」，但也有不少人疑惑，「聽說醃製品容易致癌，是不是都不要吃？」

對此，余朱青解釋，有些醃製品為了延長保存期限，會加很多的鹽，以及化學成份，雖然延長了保存期限、增加了食物的美味或香氣，但是有可能在製造過程中產生有害的物質。

例如香腸和臘肉醃製過程中產生的亞硝酸鹽，如果又與一些添加物的化學成份產生交互作用，像是亞酸鹽跟蛋白質結合，就容易產生致癌物質。

另外，鹹魚和醃肉不僅鹽分含量高，脂肪和熱量也很高，經常吃醃製的鹹魚和醃肉，容易發胖，血脂容易升高，還會加重肝腎的負擔。因此在選擇醃製食物時，有添加化學成份、香料、色素、保色、保味、甜度，或是在製造過程中會產生不好物質的，就不要考慮。

不過余朱青也強調，並非所有醃製品都不好，只要聰明選擇食材，一樣是可安心享用美食，像是泡菜、納豆、味噌，在醃製發酵的過程中，會產生一些副產物，能夠增加食物的營養素，對身體是有幫助的，是醃製品中較好的選擇。